ВМС Украины впервые признали, что защитники Змеиного острова в плену: "Мы рады, что братья живы"

Командование военно-морских сил Украины выступило 28 февраля с заявлением, в котором впервые признало, что пограничники, составлявшие гарнизон расположенного в Черном море Змеиного острова, попали в плен к россиянам.

"Мы очень рады, что наши братья живы и здоровы. А вот российская пропаганда пытается распространять "новости", согласно которым власти Украины забыли или похоронили своих подчиненных", - говорится в заявлении. Командование подчеркивает: пограничники с оружием в руках отбили две попытки захватить остров, а когда оказались не в силах продолжать сопротивление, уничтожили всю инфраструктуру: маяк, средства связи. Поэтому узнать о судьбе гарнизона не представлялось возможным, а от попыток послать помощь пришлось отказаться из-за господства противника на море.

Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли российские корабли и потребовали пограничников сдаться. После того, как от пограничников был получен отказ, остров был обстрелян.

Широкое распространение в интернете получила аудиозапись радиообмена россиян и украинцев с нецензурным ответом российскому военному кораблю на предложение сдаться. Он стал одним из лозунгов украинского сопротивления.