В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
время публикации: 28 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 18:21
В пятницу, 28 февраля, в работе WhatsApp в Израиле был зафиксирован сбой, о котором сообщили десятки тысяч пользователей. Первые сообщения о сбоях появились около 17:20 по ближневосточному времени.
Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений; также не всегда удается осуществить звонок.
По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер.