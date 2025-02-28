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В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

Интернет
время публикации: 28 февраля 2025 г., 17:54 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 18:21
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
AP Photo/Patrick Sison, File

В пятницу, 28 февраля, в работе WhatsApp в Израиле был зафиксирован сбой, о котором сообщили десятки тысяч пользователей. Первые сообщения о сбоях появились около 17:20 по ближневосточному времени.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений; также не всегда удается осуществить звонок.

По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер.

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В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой