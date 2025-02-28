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Мир

На севере Непала произошло землетрясение магнитудой 6.1

Землетрясения
время публикации: 28 февраля 2025 г., 01:11 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 01:16
На севере Непала произошло землетрясение магнитудой 6.1
AP Photo/Wally Santana

Землетрясение магнитудой 6.1 произошло в Непале в ночь на пятницу (по местному времени), подземные толчки ощущались по всему региону Гималаев. По данным информационного агентства Reuters, эпицентр землетрясения находился в районе Синдхупалчок в Непале.

Германский исследовательский центр оценил землетрясение магнитудой 5.6, тогда как индийский сейсмологический центр – 5.5. Пока неясно, было одно землетрясение или несколько.

Землетрясение магнитудой 6.1 считается сильным, оно может вызвать значительные разрушения. О жертвах к настоящему моменту не сообщается.

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