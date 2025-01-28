Нового главу Пентагона охраняют евреи. Фото телохранителя в кипе обсуждаются в соцсетях

В Израиле многие обратили внимание на то, что один из охранников нового министра обороны США Пита Хегсета носит кипу. Фотографии с изображением этого телохранителя публикуются в СМИ и соцсетях.

Снимки были сделаны 27 января, когда новый глава Пентагона в Вашингтоне приветствовал председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна.

Отметим, что среди телохранителей Хегсета, по всей видимости, более одного еврея. Так, например, в декабре 2024 года, когда Пит Хегсет еще считался только кандидатом на пост министра обороны США, СМИ много писали про другого его телохранителя Джона Джейкоба Хазенбейна – ветерана спецназа армии США, восемь раз побывавшего в "командировках" в Ираке, которого обвиняли в избиении гражданского лица, бывшего иракского военнослужащего Ахмада аль-Тамими, игравшего роль в ходе учебных занятий по спасению заложников. Фамилия Хазенбейн упоминается в перечне евреев – ветеранов армии США.

Новому министру обороны США Питеру Брайану Хегсету 44 года. Он окончил Гарвард и Принстон. Служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America. Неоднократно выступал в поддержку Израиля.

24 января Питер (Пит) Хегсет с трудом был утвержден Сенатом США на пост министра обороны. Против его кандидатуры голосовали не только демократы и независимые, но и трое республиканцев. Первоначальный расклад голосов "за" и "против" был равным. Потребовалось вмешательство вице-президента США Джей Ди Вэнса, как председателя законодательного органа, чтобы кандидатура Хегсета была утверждена.