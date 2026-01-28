Испания предоставит законный статус полумиллиону нелегалов

Правительство Испании сообщило, что предоставит законный статус проживающим в стране нелегальным иммигрантам. Это составляет резкий контраст с политикой, проводимой США и многими европейскими странами.

"Испания не будет смотреть в другую сторону. Правительство признает тех, кто уже находится в нашей стране, заботясь об их достоинстве", – заявила министр миграции и социального страхования Эльма Саис. По ее словам, новый статус получат 500000 человек. Правозащитники считают, что нелегалов в стране может быть до 800000.

Большинство мигрантов – выходцы из африканских и латиноамериканских стран, занятые в сельском хозяйстве, туризме, оказании услуг. Социалистическое правительство Педро Санчеса отмечает, что они играют благотворную роль в развитии экономики в условиях, когда коренное население стареет.

Мера коснется нелегалов, прибывших в Испанию до 31 декабря 2025 года и способных доказать, что проживают в стране по меньшей мере пять месяцев. У них не должно быть уголовного прошлого. Срок подачи прошений – с апреля по июнь. Власти заявляют: будут изысканы ресурсы, необходимые для обработки сотен тысяч обращений.