время публикации: 28 января 2026 г., 07:39 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 07:41
Последствия снежной бури "Ферн" в США: более 50 погибших
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Свыше 50 человек погибли в результате зимней бури "Ферн" в США, сообщают телеканал NBC и агентство Associated Press. Сведения о жертвах уточняются.

Зимняя буря "Ферн" в США. Фоторепортаж

Снегопады, ледяные дожди и экстремально низкие температуры фиксируются на обширной территории от южных штатов до северо-востока страны. Сложные погодные условия привели ко множеству ДТП, одной авиакатастрофе, несчастным случаям во время расчистки снега и смертям от переохлаждения. Сообщается также об инцидентах, связанных с попытками согреться.

Без света остаются сотни тысяч домов и предприятий. Из-за льда и снегопадов фиксировались массовые задержки и отмены авиарейсов, закрытия участков автотрасс.

В ряде регионов были развернуты пункты обогрева и временные убежища, к помощи привлекали подразделения Национальной гвардии.

Мир
