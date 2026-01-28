Последствия снежной бури "Ферн" в США: более 50 погибших

Свыше 50 человек погибли в результате зимней бури "Ферн" в США, сообщают телеканал NBC и агентство Associated Press. Сведения о жертвах уточняются.

Зимняя буря "Ферн" в США. Фоторепортаж

Снегопады, ледяные дожди и экстремально низкие температуры фиксируются на обширной территории от южных штатов до северо-востока страны. Сложные погодные условия привели ко множеству ДТП, одной авиакатастрофе, несчастным случаям во время расчистки снега и смертям от переохлаждения. Сообщается также об инцидентах, связанных с попытками согреться.

Без света остаются сотни тысяч домов и предприятий. Из-за льда и снегопадов фиксировались массовые задержки и отмены авиарейсов, закрытия участков автотрасс.

В ряде регионов были развернуты пункты обогрева и временные убежища, к помощи привлекали подразделения Национальной гвардии.