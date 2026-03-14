Обстрел Эйлата: пострадали подросток и мужчина
время публикации: 14 марта 2026 г., 15:34 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 15:53
Как сообщает пресс-служба МАДА, в ходе последнего обстрела Эйлата пострадали два человека.
Мальчик в возрасте примерно 12 лет ранен осколками стекла. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести.
Также пострадал мужчина в возрасте 39 лет. Он ранен легко.
В 15:12 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Эйлате, районе Эйлот и промышленной зоне Шхорет.
