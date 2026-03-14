15-й день войны "Рычание льва": уничтожение военных объектов на острове Харк

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 14 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 5000 ударов по целям в Иране, применены более 10000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 14 дней войны атаковала около 6000 целей, уничтожены или выведены из строя свыше 90 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. Йеменские хуситы угрожают вступить в вооруженное противостояние с США и Израилем, поддержав КСИР.

15-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 14.03.2026

01:00

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Туле, между Сайдой (Сидоном) и Тиром, на юге Ливана, примерно в 15 км от израильской границы.

Пять самолетов-заправщиков ВВС США были поражены и получили повреждения на земле в результате иранского ракетного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

00:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральное командование США по его приказу нанесло один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на иранском острове Харк, который он назвал "жемчужиной" Ирана. По словам Трампа, американские военные сознательно не стали уничтожать нефтяную инфраструктуру острова.

Поступило сообщение о том, что силы ПВО Катара отражают ракетную атаку со стороны Ирана.

В ряде населенных пунктов на севере Израиля, около границы с Ливаном, прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксировано проникновение БПЛА. Работает ПВО.

Поступили сообщения о серии взрывов в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, и Бахрейне.

Иранские источники сообщают, что около полуночи израильская и американская авиация нанесли серию авиаударов по целям в Тегеране.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что после полуночи израильские ВВС снова атаковали цели на юге Бейрута.

Сообщается о не менее пяти убитых в результате израильского авиаудара в районе Набатии, на юге Ливана.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает о бое в районе Айтаруна, на юге Ливана.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, около 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 17 человек: 16 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

16. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

17. Гая ОРЕН, 17 лет, вечером 12 марта во время тревоги в Реховоте спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.