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Мир

Хакеры из Silent Crow заявили об уничтожении IT-структуры "Аэрофлота"

Россия
Хакеры
время публикации: 28 июля 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 12:46
Хакеры из Silent Crow заявили об уничтожении IT-структуры "Аэрофлота"
AP Photo/Petr David Josek

Хакерская группа Silent Crow взяла на себя ответственность за крупномасштабный сбой информационных систем российской авиакомпании "Аэрофлот", который привел 28 июля к отмене десятков авиарейсов.

"Полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура компании", – утверждают хакеры. По их словам, они целый год имели доступ к корпоративной сети "Аэрофлота" и получили полный массив данных об истории перелетов.

Хакеры заявляют об уничтожении примерно 7000 физических и виртуальных серверов. По их утверждению, скомпрометированы критические корпоративные системы, персональные компьютеры сотрудников, в том числе руководящих.

Взломщики заявляют о получении данных с серверов прослушки и из систем наблюдения и контроля за персоналом. Общий объем полученной информации составляет 12 TB. Silent Crow обещает начать публикацию материалов.

Мир
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