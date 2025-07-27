N12: гуманитарная помощь Газе была расширена после предупреждения о крахе имиджа Израиля в США

Новостная служба N12 рассказала о том, что произошло на заседании правительства, на котором решался вопрос о расширении гуманитарной помощи сектору Газы.

По информации Ynet , заседание "узкого кабинета" проходило в формате селекторного совещания. И на него не были приглашены министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир якобы потому, что они соблюдают шаббат.

По данным N12, на закрытой встрече министр иностранных дел Гидеон Саар и посол Израиля в США Иехиэль Лейтер предупредили, что Израиль оказался в состоянии глубочайшего имиджевого кризиса – как в глазах международной общественности, так и в отношениях с американским политическим истеблишментом. По их словам, если в срочном порядке не будут предприняты шаги, демонстрирующие изменение позиции, ситуация Израиля может значительно ухудшиться.