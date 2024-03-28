Самый высокопоставленный офицер ВС США: "Израиль не получил от Вашингтона все, что просил"

Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил 28 марта, что Израиль не получил от Вашингтона все то, о чем он просил в рамках военной помощи.

"Хотя мы предоставляем Израилю помощь, они не получили все, что просили", – сказал самый высокопоставленный военный офицер вооруженных сил США и главный военный советник президента на встрече с военными корреспондентами.

"Отчасти это связано с тем, что они просили о том, что мы либо не имеем возможности предоставить, либо не хотим предоставлять прямо сейчас", – цитирует агентство Reuters Чарльза Брауна.