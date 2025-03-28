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Мир

Букингемский дворец сообщил о госпитализации короля Карла III

Великобритания
время публикации: 28 марта 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 00:56
Букингемский дворец сообщил о госпитализации короля Карла III
Chris Jackson/Pool photo via

В четверг, 28 марта, король Великобритании Карл III был госпитализирован из-за "временных побочных эффектов", возникших в результате онкологического лечения. Он провел "короткое время" под наблюдением врачей, затем вернулся в свою резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне, где в своем кабинете продолжает работать с государственными документами.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что все мероприятия, запланированные на пятницу с его участием, перенесены по рекомендации врачей.

"Его Величество хотел бы принести извинения всем, кто может быть недоволен или разочарован произошедшим", – сообщили в пресс-службе дворца.

О том, что Карл III проходит лечение от онкологического заболевания Букингемский дворец сообщил впервые в феврале 2024 года, не раскрывая, какого типа злокачественная опухоль обнаружена к монарха.

Мир
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