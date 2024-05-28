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Парламент Дании отклонил законопроект о признании Палестины

время публикации: 28 мая 2024 г., 22:16 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 22:16
Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен
AP Photo/Jacquelyn Martin

Во вторник, 28 мая, парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании палестинской автономии независимым государством.

По данным Reuters, законопроект был выдвинут в конце февраля четырьмя партиями.

Саша Факс, член парламента от партии "Альтернатива", сказал в ходе дебатов заявила, что признание палестинского государства является единственным способом достичь прочного мира на Ближнем Востоке. "Подавляющее большинство датских политиков согласны с тем, что не будет прочного мира на Ближнем Востоке без реализации принципа двух государств", – заявила она.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен ранее заявлял, что правительство Дании не может признать независимость палестинского государства, поскольку оно не имеет единого органа власти и не имеет контроля над своей собственной территорией. Расмуссен не участвовал в дебатах по законопроекту 28 мая, но сделал заявление, в котором выразил надежду, что однажды Дания сможет поддержать палестинское государство.

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