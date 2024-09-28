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Харрис о ликвидации Насраллы: "Сегодня жертвы "Хизбаллы" получили долю справедливости"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 22:47
Харрис о ликвидации Насраллы: "Сегодня жертвы "Хизбаллы" получили долю справедливости"
AP Photo/Julia Nikhinson

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты США о Демократической партии, приветствовала ликвидацию главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. В то же время она высказала опасение, что это приведет к эскалации региональной напряженности.

"Хасан Насралла был террористом с кровью американцев на руках. Несколько десятилетий он дестабилизировал обстановку в регионе. Он несет ответственность за смерть невинных ливанцев, израильтян, сирийцев, граждан других стран. Сегодня жертвы "Хизбаллы" получили долю справедливости", – сообщила она.

Харрис заявила о нерушимости своей приверженности безопасности Израиля и высказалась в поддержку его права на самооборону от Ирана и его сателлитов – таких как "Хизбалла", ХАМАС и хуситы.

"Ни президент Байден, ни я не хотим, чтобы конфликт на Ближнем Востоке превратился в региональную войну. Мы работаем над дипломатическим урегулированием ситуации на границе Израиля и Ливана с тем, чтобы люди по обе стороны границы смогли вернуться домой. Дипломатия – лучший способ защитить гражданское население и обеспечить долгосрочную стабильность региону", – говорится в опубликованном ей заявлении.

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