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Во Франции предъявлено обвинение подозреваемому в попытке поджога синагоги и его сообщникам

время публикации: 29 августа 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 08:57
Во Франции предъявлено обвинение подозреваемым в попытке поджога синагоги и его сообщникам
AP Photo/David Goldman

Контртеррористическое подразделение прокуратуры Франции предъявила обвинения причастным к поджогу синагоги "Бейт-Яаков" в курортном городе Ла Гранд-Мотт на юге страны. Как установлено, мотивом преступления стала ненависть к евреям.

Основной подозреваемый – 33-летний алжирец, находящийся во Франции на законных основаниях. Он обвиняется в покушении на убийство по террористическим мотивам на основании расовой и религиозной ненависти.

"Обвиняемый за несколько месяцев прошел процесс радикализации в своей религии. Уже на первом допросе он признался в содеянном, заявив, что действовал в поддержку палестинцев. По его словам, он стремился не убивать, а посеять страх", – сообщили в прокуратуре.

Второй обвиняемый – доверенное лицо террориста, поддержавший этот проект, третий привез основного подозреваемого к синагоге.

Напомним, в результате взрыва был тяжело ранен сотрудник полиции, патрулировавший территорию. Пламя причинило ущерб дверям здания, также пострадали две припаркованные возле синагоги машины. При осмотре в одной из них был найден баллон с газом, который и стал причиной взрыва.

Подозреваемый был запечатлен камерами наружного наблюдения. Он размахивал палестинским флагом.

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