Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению апелляций против "российского закона"

В Конституционном суде Грузии началось рассмотрение апелляций против закона "О прозрачности иностранного влияния", который из-за его сходства с принятым в России Законом об иностранных агентах нередко называют "российским законом".

Закон обязывает общественные организации, получающие 80% финансирования из-за рубежа, получать особую регистрацию. Апелляции были представлены президентом Грузии, оппозиционными партиями, общественными организациями.

В исках утверждается, что закон противоречит конституции Грузии и торпедирует сближение государства с США и Евросоюзом, таким образом препятствуя вступлению государства в европейские структуры.