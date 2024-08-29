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Мир

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению апелляций против "российского закона"

время публикации: 29 августа 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 11:37
Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению апелляций против "российского закона"
Wikipedia.org. Фото: Constitutional Court of Georgia

В Конституционном суде Грузии началось рассмотрение апелляций против закона "О прозрачности иностранного влияния", который из-за его сходства с принятым в России Законом об иностранных агентах нередко называют "российским законом".

Закон обязывает общественные организации, получающие 80% финансирования из-за рубежа, получать особую регистрацию. Апелляции были представлены президентом Грузии, оппозиционными партиями, общественными организациями.

В исках утверждается, что закон противоречит конституции Грузии и торпедирует сближение государства с США и Евросоюзом, таким образом препятствуя вступлению государства в европейские структуры.

Мир
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