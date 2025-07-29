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Мир

Трамп: "Меланию потрясли кадры голода в Газе"

Газа
Дональд Трамп
время публикации: 29 июля 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 22:04
Мелания Трамп
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что первую леди глубоко потрясли кадры, свидетельствующие о голоде в секторе Газы.

"Она считает, что это ужасно, – сказал Трамп. – И она видит те же кадры, что и вы все, что и все мы. И я думаю, что любой человек, если у него есть сердце и он не сумасшедший, испытывает боль, видя их".

"Знаете, эти дети, независимо от того, жалуются они или нет, они голодают", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по дороге из Шотландии в Вашингтон.

Днем ранее Трамп объявил о планах открыть в Газе американские центры раздачи еды.

Мир
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