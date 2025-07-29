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Мир

Кир Стармер объявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре

Великобритания
Израиль
время публикации: 29 июля 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 19:17
Кир Стармер объявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре
AP Photo/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его страна признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе и решение конфликта на основе принципа двух государств. The Guardian пишет, что это заявление было сделано на чрезвычайном заседании кабинета министров, посвященном ситуации в секторе Газы.

Говоря о признании Палестины, Стармер отметил, что нынешнее правительство всегда придерживалось позиции, согласно которой создание собственного государства является неотъемлемым правом палестинского народа, и что Великобритания признает палестинское государство в рамках мирного процесса на основе принципа двух государств.

Он отметил, что в связи с ухудшающейся ситуацией в секторе Газы и все меньшей надеждой на возобновление мирного процесса, пришло время сделать шаг вперед.

Стармер заявил, что Великобритания признает Палестинское государство в сентябре, на Генеральной Ассамблее ООН, если до этого времени правительство Израиля не предпримет конкретных шагов по прекращению ужасающей ситуации в Газе, не достигнет соглашения о прекращении огня, не заявит об отказе от аннексии палестинских территорий на Западном берегу и не возьмет на себя обязательства о начале мирного процесса, который приведет к созданию палестинского государства рядом с Израилем.

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