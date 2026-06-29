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Мир

Израильская спасательная делегация прибыла в районы землетрясений в Венесуэле

Землетрясения
Израиль
Венесуэла
Спасательные операции
время публикации: 29 июня 2026 г., 09:32 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 09:39
Израильская спасательная делегация прибыла в районы землетрясений в Венесуэле
AP Photo/Matias Delacroix

Израильская спасательная делегация прибыла в районы, пострадавшие от землетрясений в Венесуэле, и приступила к работе совместно с местными службами.

В состав делегации входят 16 спасателей и специалистов компании "Маген", организации Ready for Rescue и международной гуманитарной организации SmartAID. Израильские специалисты участвуют в поисково-спасательных работах, обследовании поврежденных зданий и оказании первичной гуманитарной помощи пострадавшим.

Участники делегации сообщили, что масштабы разрушений в районах бедствия необычайно велики, а в ряде точек продолжаются попытки найти выживших под завалами.

В спасательных и гуманитарных работах участвуют команды из США, Израиля, стран Латинской Америки и Европы, а также международные организации. По данным Reuters, в Венесуэлу прибыли уже более 2600 иностранных спасателей и специалистов.

Ранее власти Венесуэлы сообщали о более чем 1450 погибших и тысячах раненых в результате двух мощных землетрясений, произошедших на севере страны. Десятки тысяч людей считаются пропавшими без вести.

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