В России для вербовки на "СВО" использовали изображение Алексея Навального

В социальной сети "ВКонтакте" было обнаружено рекламное объявление, призывающее заключать контракты на участие в российской войне против Украины, проиллюстрированное изображениями военнослужащего с лицом Алексея Навального.

На одной из картинок он изображен в военной форме с флагом России и с автоматом Калашникова в руках, на другой – стоящим с ключами на балконе нового дома. "Один год службы – квартира в Калининграде. От 7000000 рублей в год", – говорится в сопровождающей надписи.

Заключать контракт предлагала организация "Родина героев", расположенная в Ростове на-Дону, по адресу, где находится правительство Ростовской области, отмечает "Медуза". Предложение распространяется на людей с судимостью и наличием долгов, в списании которых организация обещает помочь.

После того, как на объявление, сгенерированное с помощь искусственного интеллекта обратили внимание, оно было удалено. "Сейчас уточняем информацию. Такого конечно же не должно быть, но видимо что-то у маркетолога пошло не по плану", – сообщил представитель "Родины героев".