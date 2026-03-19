Z-блогера, выступившего против Путина, отправили в психиатрическую больницу

Провластный блогер Илья Ремесло, известный преследованием и доносами на лидера российской оппозиции Алексея Навального, госпитализирован в петербургскую психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова, сообщает "Фонтанка".

17 марта Ремесло опубликовал в социальных сетях пост, озаглавленный "Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина". Он заявлял, что война с Украиной зашла в тупик и ведется ради комплексов Путина, а число ее жертв составляет от одного до двух миллионов.

Вторая причина – огромный ущерб, нанесенный войной российской экономике: санкции, разрушенные объекты инфраструктуры, нарушение торговых связей, бедность. Триллионы, потраченные на войну, можно было бы использовать для строительства жилья, но строятся только дворцы Путина и его приближенных.

Третья – удушение свободы интернета и СМИ, блокировка мессенджеров, четвертая – длительный срок пребывания российского лидера у власти, его развращение этой властью, пятая – неуважение главы государства к гражданам, уничтожение оппозиции.

После публикации Илья опроверг сообщения, что его страница была взломана.