Пять европейских стран установили, что Навального отравили эпибатидином

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином – ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в образцах биоматериалов политика, которые его семья смогла вывезти за границу, сообщает ВВС.

Лидер российской оппозиции и главный оппонент Владимира Путина Алексей Навальный умер в тюрьме два года назад после возвращения в Россию из-за границы, куда его вывезли после отравления боевым веществом "Новичок". Российские власти отрицают причастность к тому отравлению, а также утверждают, что в тюрьме Навальный умер от естественных причин.

"Соединенное Королевство, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным ядом", – говорится в пресс-релизе Форин-офиса.

Исследование биоматериалов политика подтвердило наличие в них эпибатидина.

"Эпибатидин – токсин, который выделяют ядовитые лягушки в Южной Америке. В России в природе он не встречается", – отмечает британское ведомство.

"Россия утверждает, что Навальный умер естественной смертью. Учитывая токсичность эпибатидина и симптомы, о которых было сообщено, отправление, весьма вероятно, стало причиной его смерти. Навальный умер во время тюремного заключения, а значит, у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд", – поясняет Форин-офис.

В Кремле заявление британских властей пока не комментировали.

Вдова политика Юлия Навальная поблагодарила европейские страны за кропотливую работу и раскрытие правды.