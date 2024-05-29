СМИ: президент Бразилии окончательно отозвал посла из Израиля

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла Федерику Мейера из Израиля, его функции будет выполнять поверенный в делах Фабиу Фариас. Об этом в среду, 29 мая, сообщил портал Globo.

Посол Бразилии был отозван из Израиля для консультаций еще три месяца назад в ответ на объявление Луиса Игнасиу Лулы да Силва, сравнившего израильтян с Гитлером, персоной нон грата в Израиле. При этом, как отмечал МИД Бразилии, это не влияло на уровень дипломатических отношений между странами.

Пять дней назад посол Бразилии вернулся в Тель-Авив, но, как сообщили бразильские СМИ, теперь он будет переведен в Женеву.

По информации новостной службы израильского телеканала "Кешет", в Иерусалиме о решении президента Бразилии узнали из СМИ. В МИД Израиля не поступало сообщений об отзыве посла Бразилии и переводе его в Женеву.