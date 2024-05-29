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СМИ: президент Бразилии окончательно отозвал посла из Израиля

время публикации: 29 мая 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 19:16
СМИ: президент Бразилии окончательно отозвал посла из Израиля
AP Photo/Andre Penner

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла Федерику Мейера из Израиля, его функции будет выполнять поверенный в делах Фабиу Фариас. Об этом в среду, 29 мая, сообщил портал Globo.

Посол Бразилии был отозван из Израиля для консультаций еще три месяца назад в ответ на объявление Луиса Игнасиу Лулы да Силва, сравнившего израильтян с Гитлером, персоной нон грата в Израиле. При этом, как отмечал МИД Бразилии, это не влияло на уровень дипломатических отношений между странами.

Пять дней назад посол Бразилии вернулся в Тель-Авив, но, как сообщили бразильские СМИ, теперь он будет переведен в Женеву.

По информации новостной службы израильского телеканала "Кешет", в Иерусалиме о решении президента Бразилии узнали из СМИ. В МИД Израиля не поступало сообщений об отзыве посла Бразилии и переводе его в Женеву.

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