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Мир

Погранслужба Украины: Россия собрала на границе Сумской области достаточно сил для наступления

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 29 мая 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 13:44
Погранслужба Украины: Россия собрала на границе Сумской области достаточно сил для наступления
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российская армия стянула к границе Сумской области достаточно войск, для наступления на сумском направлении.

В значительных и все возрастающих количествах личный состав и техника сосредотачиваются в Курской области России. На Сумщине и Харьковщине противник задействует диверсионно-разведывательные группы.

Демченко отметил, что осенью станет опасным и белорусское направление: "Угроза начнет расти особенно, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия. Эта активная фаза приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций.

Добавим, что, беседуя с журналистами 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский оценил российскую группировку на сумском направлении в 50000 человек. Он также сообщил, что Россия намерена создать на украинской стороне границы буферную зону шириной десять километров.

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