Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 979-й день войны

Министерство обороны РФ 29 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 979-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М101. Уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину "Kirpi" турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка "Пион", две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34783 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18902 танка и других боевых бронированных машин, 1481 боевая машина реактивных систем залпового огня, 16927 орудий полевой артиллерии и минометов, 27720 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).