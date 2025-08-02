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Мир

В Индонезии вновь происходит извержение вулкана Левотоби

Извержения вулканов
Индонезия
время публикации: 02 августа 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 10:44
В Индонезии вновь происходит извержение вулкана Левотоби
Badan Geologi via AP

1 августа вновь началось извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного на юго-востоке Индонезии на острове Флорес, передает агентство Associated Press. Информации о пострадавших не поступало.

Был зафиксирован выброс лавы, столб пепла поднялся на высоту до 10 км. Менее чем через пять часов последовало второе извержение, на этот раз пепел и вещества вулканического происхождения достигли высоты в 18 км.

В районе зарегистрированы подземные толчки. Геологическое агентство Индонезии обнаружило облака газа, лаву и куски породы на склонах вулкана на расстоянии до 5 км от места извержения.

Близлежащие деревни и города покрыты слоем пепла. Власти обратились к жителям с призывом проявлять осторожность.

Предыдущее извержение вулкана Левотоби фиксировалось около месяца назад.

Вулкан, высота которого достигает 1584 метров, расположен на популярном среди туристов острове Флорес.

Индонезия – часть Тихоокеанского огненного кольца. Здесь находится около 500 вулканов, 130 из которых действующие.

Мир
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В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби