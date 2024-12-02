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Мир

Глава правительства Грузии заявил, что интеграция с ЕС по-прежнему приоритет

Грузия
время публикации: 02 декабря 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:52
Глава правительства Грузии заявил, что интеграция с ЕС по-прежнему приоритет
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на первом заседании нового правительства, назвал интеграцию в Евросоюз главным внешнеполитическим приоритетом Грузии.

По его словам, к 2028 году, когда переговоры о вступлении в ЕС будут возобновлены, Грузия должна выполнить более 90% обязательств по ассоциированию с Евросоюзом. Кобахидзе также выразил надежду на "перезагрузку" отношений с США после прихода к власти Дональда Трампа.

Глава правительства заявил, что готов к дискуссии с участниками манифестаций протеста, однако заявил, что не согласится на проведение повторных парламентских выборов. Он также сказал, что президенту Саломе Зурабишвили после истечения полномочий придется уйти с поста.

Мир
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