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Стрельба в Черногории: не менее 10 погибших, стрелок покончил с собой

время публикации: 02 января 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 06:57
Стрельба в Черногории: не менее 10 погибших, стрелок покончил с собой
AP Photo/Risto Bozovic

По меньшей мере, 10 человек, включая двоих детей, были убиты в результате бойни в небольшом черногорском городе Цетине: преступник стрелял по людям в нескольких разных местах. Сам стрелок скончался по дороге в больницу после попытки самоубийства.

Как сообщает CNN, полиция Черногории опубликовала имя подозреваемого: это 45-летний Александр Мартинович, он попытался совершить самоубийство возле своего дома в Цетине после того, как был окружен полицией. Он умер по дороге в больницу.

В среду днем он открыл огонь в ресторане в Цетине, где убил четырех человек. Затем он переместился еще в три места, где убил еще шестерых, включая двоих детей. В полиции предполагают, что перед серией нападений Мартинович напился. Известно также, что у него были приводы за незаконное владение оружием. Полиция не склонна классифицировать инцидент, как связанный с организованной преступностью.

Шутинги – относительно редкое явление в Черногории. Предыдущее такое происшествие случилось также в Цетине, небольшом городе к западу от столицы Черногории Подгорицы: в 2022 году в массовом нападении были убиты 11 человек, включая двоих детей и самого стрелка.

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