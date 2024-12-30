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Мир

Правительство Германии обвинило Илона Маска во вмешательстве в выборы

Германия
Илон Маск
время публикации: 30 декабря 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 14:33
Правительство Германии обвинило Илона Маска во вмешательстве в выборы
AP Photo/Britta Pedersen, Pool

Пресс-секретарь правительства Германии обвинила американского предпринимателя Илона Маска в попытке повлиять на исход досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Германии 23 февраля 2025 года.

Еще на минувшей неделе Маск опубликовал в социальной сети X пост, в котором высказался в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) – партии, выступающей против европейской интеграции, мигрантов и продолжение помощи Украине.

Несколько дней назад Маск опубликовал статью в издании Welt am Sonntag, в которой заявил, что эта партия – последняя надежда Германии, находящейся на пороге экономического и культурного краха. "AfD не позволит Германии превратиться в собственную тень. Традиционные партии не оправдали надежд немцев", – написал бизнесмен.

Маск заявил, что AfD нельзя называть ультраправой партией, поскольку ее лидер находится в гомосексуальных отношениях с уроженкой Шри-Ланки. Он также обещал инвестировать в Германию значительные капиталы в случае победы партии на выборах.

Последний пункт представляется особенно опасным. Маск входит в ближайшее окружение будущего президента США Дональда Трампа и, как ожидается, будет иметь значительное влияние на экономическую политику новой администрации.

Мир
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