Байден осудил решение Верховного суда США о президентском иммунитете

Президент США Джо Байден осудил решение Верховного суда, согласно которому Дональд Трамп имеет право на иммунитет в связи с действиями, совершенными в рамках исполнения президентских обязанностей.

"В Америке нет королей. Каждый из нас равен перед законом. Никто не должен быть выше закона – никто, даже президент США", – заявил глава государства, подчеркнув, что решение идет вразрез с этим принципом.

"Оно означает, что с практической точки зрения, свобода действий президента не имеет границ. Этот абсолютно новый принцип представляет собой опасный прецедент. Он означает, что власть президента не ограничена ничем. Даже Верховным судом", – сказал Байден.

Иск был подан адвокатами Трампа, которые оспаривали уголовное преследование их клиента по делу о беспорядках 6 января 20121 года и другим делам, утверждая, что он должен обладать абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные в период нахождения на посту президента.

Вердикт был вынесен большинством в шесть голосов против трех. Вынеся решение о частичном иммунитете, Верховный суд оставил на усмотрение судов низших инстанций решения, какие действия президента подпадают под иммунитет от преследования, а какие нет.