Трамп: "Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в Газе"

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газы.

Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social. "Израиль принял необходимые условия 60-дневного прекращения огня. В этот период мы будем работать со всеми сторонами, чтобы полностью прекратить войну", – написал он, добавив, что это окончательное предложение ХАМАСу передадут Египет и Катар.

"Ради мира на Ближнем Востоке я надеюсь, что ХАМАС согласится на сделку, поскольку лучших условий не будет – дальше будет только хуже", – написал Трамп.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу пока не комментирует это заявление американского президента.

Биньямин Нетаниягу прибудет в США в воскресенье, 6 июля. Встреча с Дональдом Трампом в Белом доме запланирована на следующий день, 7 июля.