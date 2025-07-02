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Мир

Трамп: "Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в Газе"

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 июля 2025 г., 02:00 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 02:23
Дональд Трамп: "Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в Газе"
AP Photo/Evan Vucci
Дональд Трамп: "Израиль дал согласие на 60-дневное прекращение огня в Газе"
AP Photo/Ariel Schalit

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газы.

Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social. "Израиль принял необходимые условия 60-дневного прекращения огня. В этот период мы будем работать со всеми сторонами, чтобы полностью прекратить войну", – написал он, добавив, что это окончательное предложение ХАМАСу передадут Египет и Катар.

"Ради мира на Ближнем Востоке я надеюсь, что ХАМАС согласится на сделку, поскольку лучших условий не будет – дальше будет только хуже", – написал Трамп.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу пока не комментирует это заявление американского президента.

Биньямин Нетаниягу прибудет в США в воскресенье, 6 июля. Встреча с Дональдом Трампом в Белом доме запланирована на следующий день, 7 июля.

Мир
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