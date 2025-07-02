Макрон и Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор

Впервые с 2022 года, когда произошло полномасштабное российского вторжения в Украину, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонную беседу c российским президентом Владимиром Путиным. Беседа продолжалась более двух часов. Основными обсуждаемыми темами стали Украина и Иран.

"Президент подчеркнул неуклонную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал к прекращению огня и российско-украинским переговорам с целью длительного урегулирования конфликта", – сообщил Елисейский дворец.

Российский лидер возложил ответственность за конфликт на западные страны, которые, по его словам, создали в Украине антироссийских плацдарм и содействовали нарушению прав русскоязычных граждан Украины. Согласно Путину, поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Президент России упомянул и о "новых территориальных реалиях" в Украине.

Макрон потребовал решить проблемы, связанные с иранским ядерным досье, а также пресечь ракетные разработки Ирана, отметив, что в арсенале режима есть ракеты, угрожающие Франции. Путин подчеркнул право Ирана на мирные ядерные разработки, напомнив о стратегическом партнерстве двух стран.