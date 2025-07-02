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21-летняя спортсменка переплыла Атлантический океан на лодке, установив три мировых рекорда

Рекорды мира
время публикации: 02 июля 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 12:32
21-летняя спортсменка переплыла Атлантический океан на лодке, установив три мировых рекорда
AP Photo/Mohammed Zaatari

21-летняя британка Зара Лаклан пересекла Атлантический океан на весельной лодке, преодолев 7025 километров и установив три мировых рекорда. Она стала самым молодым человеком, когда-либо совершившим такое путешествие. Свое одиночное плавание Зара начала в Лагосе (Португалия) на 7-метровой лодке и завершила в Кайенне, Французская Гвиана. Путь занял у нее 97 дней, 10 часов и 20 минут.

За время своего путешествия Зара Лаклан установила три мировых рекорда, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала первой женщиной, переплывшей Атлантический океан от материковой Европы до материковой Южной Америки, самым молодым человеком, совершившим этот маршрут в одиночку, а также самой молодой женщиной, пересекшей океан в одиночку.

По ее словам, каждый день она проводила за веслами не менее 17 часов и ни разу не спала дольше 90 минут подряд. Во время всего путешествия за ней не следовали сопровождающие суда, никто не помогал ей и не вмешивался – все испытание она прошла полностью самостоятельно.

"Мне очень понравился весь этот опыт. Я думала, что буду гораздо сильнее напугана, чем на самом деле", – рассказала Лаклан Книге рекордов Гиннесса.

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