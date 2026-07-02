Литва отменяет запрет на размещение ядерного оружия
время публикации: 02 июля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 12:48
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что политические партии страны достигли соглашения об изъятии из конституции запрета на размещение ядерного оружия на литовской территории.
"Геополитическая ситуация ухудшается. Конституция писалась совершенно в других геополитических обстоятельствах", – цитирует его агентство Reuters
.
Глава государства заявил, что на денный момент нет конкретных планов разметить в Литве ядерные вооружения, но поправки позволять сделать это, если ситуация изменится в будущем.
Литва расположена на восточном фланге блока NATO и граничит с Калининградской областью России. Ядерное оружие развернуто и в Беларуси. В последние недели представители российского руководства выступали с заявлениями о возможности его применения.
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