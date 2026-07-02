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Мир

Литва отменяет запрет на размещение ядерного оружия

Россия
Литва
NATO
Ядерное оружие
время публикации: 02 июля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 12:48
Литва отменяет запрет на размещение ядерного оружия
AP Photo/Omar Havana

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что политические партии страны достигли соглашения об изъятии из конституции запрета на размещение ядерного оружия на литовской территории.

"Геополитическая ситуация ухудшается. Конституция писалась совершенно в других геополитических обстоятельствах", – цитирует его агентство Reuters

.

Глава государства заявил, что на денный момент нет конкретных планов разметить в Литве ядерные вооружения, но поправки позволять сделать это, если ситуация изменится в будущем.

Литва расположена на восточном фланге блока NATO и граничит с Калининградской областью России. Ядерное оружие развернуто и в Беларуси. В последние недели представители российского руководства выступали с заявлениями о возможности его применения.

Мир
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