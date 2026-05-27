Миллиардер Александр Галицкий, лишившийся имущества из-за "поддержки ВСУ", покинул Россию

Совладелец компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий покинул Россию после того, как суд вынес постановление об изъятии у него имущества на сумму восемь миллиардов долларов по обвинению в поддержке ВСУ.

Об этом сообщили представители прокуратуры в ходе рассмотрения апелляции предпринимателя в Московском городском суде. Согласно заявлению, он выехал через Беларусь по голландскому паспорту – в нарушение обеспечительных мер.

Решение о конфискации имущества было принято в марте 2026 года. Российская прокуратура мотивировала иск тем, что среди инвесторов компании был Европейский банк реконструкции и развития, финансирующий силовые структуры Украины. Almaz Capital Partners признана экстремистской.

"Имущество обеспечивает Галицкому и его венчурному фонду возможность вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности российского государства", – утверждалось в заявлении прокуратуры.