26 мая 2026
Мир

Госдума приняла закон об аресте имущества покинувших страну россиян, выступающих против властей

время публикации: 26 мая 2026 г., 15:10 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 15:15
Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество покинувших страну россиян, выступивших против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ.

Как пишет The Moscow Times, в списке – "дискредитация" ВС РФ, участие в "нежелательных организациях", нарушение порядка деятельности "иноагента", призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, распространение экстремистских материалов, отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне.

Закон позволяет арестовывать имущество вне зависимости от суммы наложенного штрафа – за минимальную сумму можно лишиться квартиры. Дела будут рассматриваться в отсутствии обвиняемого: фигуранту дела назначат государственного защитника и уведомят о решении суда по почте. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

"Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов Российской Федерации", – отмечается в сопроводительной записке.

Инициатором закона выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Релокант, который на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должен осознавать, что ему придется за это ответить", – заявил он накануне.

