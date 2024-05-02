Washington Post: с начала антиизраильских беспорядков в университетах США арестованы 1700 человек

По сведениям газеты Washington Post, за две недели массовых антиизраильских манифестаций в американских университетах полиция задержала около 1700 участников беспорядков. В столкновениях полицейских со студентами травмы получают обе стороны.

Среди главных очагов напряженности – Колумбийский университет и Нью-йоркский муниципальный колледж. Здесь задержано около 300 человек. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявляет, что напряженность провоцируют агитаторы, не являющиеся студентами.

По сути, отмечает издание, речь идет о принявшей крайние формы дискуссии о границах свободы слова и силы, которую допустимо применять полиции. При этом зафиксированы и нападения на палаточные лагеря противников Израиля. В этих случаях за помощью в полицию обращаются антиизраильские активисты.