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Washington Post: с начала антиизраильских беспорядков в университетах США арестованы 1700 человек

время публикации: 02 мая 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 10:52
Washington Post: с начала антиизраильских беспорядков в университетах США арестованы 1700 человек
AP Photo/Julius Motal

По сведениям газеты Washington Post, за две недели массовых антиизраильских манифестаций в американских университетах полиция задержала около 1700 участников беспорядков. В столкновениях полицейских со студентами травмы получают обе стороны.

Среди главных очагов напряженности – Колумбийский университет и Нью-йоркский муниципальный колледж. Здесь задержано около 300 человек. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявляет, что напряженность провоцируют агитаторы, не являющиеся студентами.

По сути, отмечает издание, речь идет о принявшей крайние формы дискуссии о границах свободы слова и силы, которую допустимо применять полиции. При этом зафиксированы и нападения на палаточные лагеря противников Израиля. В этих случаях за помощью в полицию обращаются антиизраильские активисты.

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