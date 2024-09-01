Массированный удар по Харькову, десятки пострадавших

По меньшей мере 47 человек получили ранения в результате российского обстрела Харькова. Среди пострадавших – дети и медики. В общей сложности 1 сентября по городу было нанесено не менее 10 ракетных ударов.

Как сообщает канал "Украина-24", практически разрушен харьковский дворец спорта, по которому были выпущены две ракеты "Искандер-М". В Салтовке поврежден торговый центр, в Немышлянском районе поврежден водопровод. Нанесен ущерб десяткам домов.

Сложной остается и ситуация и в украинской энергетической системе. Экстренные отключения введены в 11 областях, а также в Киеве. Как сообщается, энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить нормальную работу энергетической системы Украины.