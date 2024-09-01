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Мир

Массированный удар по Харькову, десятки пострадавших

время публикации: 01 сентября 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 22:04
Массированный удар по Харькову, десятки пострадавших
AP Photo/Yevhen Titov

По меньшей мере 47 человек получили ранения в результате российского обстрела Харькова. Среди пострадавших – дети и медики. В общей сложности 1 сентября по городу было нанесено не менее 10 ракетных ударов.

Как сообщает канал "Украина-24", практически разрушен харьковский дворец спорта, по которому были выпущены две ракеты "Искандер-М". В Салтовке поврежден торговый центр, в Немышлянском районе поврежден водопровод. Нанесен ущерб десяткам домов.

Сложной остается и ситуация и в украинской энергетической системе. Экстренные отключения введены в 11 областях, а также в Киеве. Как сообщается, энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить нормальную работу энергетической системы Украины.

Мир
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