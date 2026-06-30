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В Берлине планируется снос последнего сохранившегося бункера Гитлера

Германия
время публикации: 30 июня 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 14:05
В Берлине планируется снос последнего сохранившегося бункера Гитлера
AP Photo/Michael Sohn

В Германии разгорелась полемика по вопросу о сохранении последнего сохранившегося в Берлине бункера Адольфа Гитлера. Он был возведен в районе Митте как часть комплекса рейхсканцелярии, снесенного в 1949 году.

На месте бункера хотят возвести офисное здание и семиэтажный жилой дом. Издание TageSpiegel цитирует берлинского сенатора по вопросам строительства Кристиана Геблера, представителя социал-демократов, выступившего против сохранения объекта, который может стать объектом паломничества.

В то же время ассоциация "Берлинские подземелья" выступает за сохранение исторического памятника. "Разрушить один из последних свидетельств центра власти нацистов – просто безумие. Мы уже показали, что можно строить, сохраняя памятники", – заявляет глава ассоциации "Берлинские подземелья" Дитмар Арнольд.

Федеральное ведомство по охране исторических памятников называет бункер "объектом значительного исторического и научного значения". Однако власти берлинской столицы, несмотря на рекомендации, отказываются вносить его в список охраняемых объектов".

При этом еще в марте 2025 года ведомство подготовило отчет, в котором рекомендовало пересмотреть эту позицию. "Это часть комплекса, где планировалась Вторая Мировая война и символ катастрофического краха нацистского режима", – отмечалось в документе.

Следует отметить, что это не тот бункер, в котором Гитлер провел свои последние дни и совершил самоубийство. Тот давно снесен, и на его месте находится парковка.

Мир
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