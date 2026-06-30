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Мир

Эрмитаж в связи с "обострением обстановки" отменил все раскопки в Крыму

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 30 июня 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 10:05
Эрмитаж в связи с "обострением обстановки" отменил все раскопки в Крыму
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Все археологические экспедиции, которые проводил Эрмитаж в Крыму, отменены в связи с "обострением обстановки". Ранее на оккупированном Россией полуострове был введен режим ЧС из-за интенсивных украинских ударов.

Об отмене рассказал изданию "Ротонда"

секретарь археологической комиссии музея Александр Бутягин, который был несколько месяцев назад арестован в Польше за незаконные раскопки в Крыму и вышел на свободу в результате обмена. Он руководит Мирмекийской археологической экспедицией рядом с Керчью.

"Ещё в середине мая предполагалось, что Мирмекийская экспедиция в Керчи состоится. Однако несколько дней назад в группе экспедиции появилась публикация о переносе работ в другой регион "в связи с обострением обстановки". Вместо Крыма волонтёров зовут на раскопки в Прикубанье. Добраться туда будет легче, заметили в группе", – пишет издание.

На протяжении последнего месяца ВСУ наносят масштабные удары по топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и транспортным коридорам, по которым Россия осуществляет его снабжение. В Крыму прекращена продажа топлива, нарушено электроснабжение.

Мир
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