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Мир

ЮАР ужесточает законодательство против нелегалов

Нелегалы
Африка
время публикации: 08 июня 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 10:11
ЮАР ужесточает законодательство против нелегалов
AP Photo/Themba Hadebe

Президент ЮАР Сирил Рамафоса представил программу по борьбе с нелегальной миграцией. Она предусматривает тюремные сроки для работодателей, нанимающих людей без документов, ускорение процесса депортации и создание биометрической базы данных всех жителей страны.

В последнее время в ЮАР участились волнения против нелегалов. Их обвиняют в ухудшении экономического положения и росте безработицы. Некоторые государства сообщили об эвакуации своих граждан в связи с нападениями на иностранцев. Среди жертв погромов – два гражданина Мозамбика.

Рамафоса признал, что нелегальная иммиграция стала тяжелым бременем для экономики, однако призвал сограждан не брать закон в свои руки. "Только государственные инстанции имеют право бороться с нарушениями закона", – подчеркнул он.

Мир
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