"Флотилия свободы" отправляется в Газу. На борту "Madleen" Грета Тунберг и Рима Хасан
время публикации: 30 мая 2025 г., 05:09 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 05:36
В воскресенье, 1 июня, планируется выход из порта в Сицилии судна "Madleen" в рамках так называемой "Флотилии свободы". На этом судне пропалестинские активисты рассчитывают добраться до берегов сектора Газы, где с 7 октября 2023 года израильская армия ведет войну против ХАМАСа и других террористических организаций.
На борту этого судна будут находиться известная шведская экоактивистка Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хасан (палестинского происхождения).
Рима Хасан записала видеообращение, в котором подчеркнула, что речь идет о "ненасильственной акции".
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