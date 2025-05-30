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Мир

"Флотилия свободы" отправляется в Газу. На борту "Madleen" Грета Тунберг и Рима Хасан

время публикации: 30 мая 2025 г., 05:09 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 05:36
Грета Тунберг
AP Photo/Fred Scheiber
Рима Хасан
AP Photo/Jean-Francois Badias

В воскресенье, 1 июня, планируется выход из порта в Сицилии судна "Madleen" в рамках так называемой "Флотилии свободы". На этом судне пропалестинские активисты рассчитывают добраться до берегов сектора Газы, где с 7 октября 2023 года израильская армия ведет войну против ХАМАСа и других террористических организаций.

На борту этого судна будут находиться известная шведская экоактивистка Грета Тунберг и французский депутат Европарламента Рима Хасан (палестинского происхождения).

Рима Хасан записала видеообращение, в котором подчеркнула, что речь идет о "ненасильственной акции".

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