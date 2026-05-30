Аэропорт Мюнхена прервал свою работу из-за беспилотников

В субботу, 30 мая, утром, в аэропорту Мюнхена на юге Германии примерно на час были приостановлены все полеты после того, как два пилота сообщили, что видели беспилотник.

По словам представителя аэропорта, более 20 рейсов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, были перенаправлены в другие аэропорты.

Масштабные проверки, проведенные с помощью полицейского вертолета, не дали никаких результатов.