Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 950-й день войны

Министерство обороны РФ 30 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 950-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены пять складов с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка, Зализнянское, Майское, Орехово-Василевка, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "МСТА-Б", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Нота". Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 152-мм гаубица "МСТА-Б" и 122-мм орудие Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны, 108-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубица "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32527 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18460 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15400 орудий полевой артиллерии и минометов, 26741 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).