Трамп назвал Харрис "умственно отсталой"

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге, вновь набросился с оскорблениями на свою соперницу по президентской гонке Камалу Харрис, назвав ее "умственно отсталой".

"Джон Байден стал умственно отсталым, но Камала Харрис такой родилась. Только умственно отсталый человек мог позволить такому происходить", – заявил кандидат от Республиканской партии, обвинив Байдена и Харрис в наплыве нелегальных эмигрантов.

Эти слова вызвали замешательство даже у сторонников Трампа. Сенатор Линдси Грэм заявил, что считает умственно отсталой не саму Харрис, а проводимую ей политику. При этом он назвал Харрис "сумасшедшей либералкой".

Лидер республиканского большинства в Сенате Том Эммер призвал Трампа сосредоточиться на вопросах, стоящих на повестке дня, а не на личности кандидата в президенты от Демократической партии. Бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган, отказавший Трампу в поддержке, заявил, что риторика бывшего президента раскалывает общество.