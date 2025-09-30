x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
последняя новость: 10:02
30 сентября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 46 из 65 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 81 беспилотник

время публикации: 30 сентября 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 09:32
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 46 из 65 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 81 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 65 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 46 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в шести локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 30 сентября был перехвачен 81 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

