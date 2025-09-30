x
30 сентября 2025
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

США депортировали около 100 иранцев – по договоренности с Тегераном

США
Иран
время публикации: 30 сентября 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 09:21
США депортировали около 100 иранцев – по договоренности с Тегераном
AP Photo/Jae C. Hong

Как сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники в США и Иране, администрация Дональда Трампа депортирует около 100 иранцев – на основании договоренности между странами.

Чартерный самолет покинул Луизиану 29 сентября. Депортируемые, летящие через Катар, должны приземлиться в Иране 30 сентября. Среди них есть как мужчины, так и женщины, в том числе пары. Не все из них согласились на депортацию.

Имен не сообщается, неясно также, как они прибыли в США. Однако известно, что в последние годы выросло число иранцев, проникших в страну через южную границу и заявлявших, что подверглись преследованию на политической или религиозной основе.

Один из источников сообщил, что высылаемые были заверены: в Иране они будут в полной безопасности, у них не будет проблем. Однако многие из них разочарованы действиями США и опасаются за свою судьбу.

Мир
