Германия готова пересмотреть сотрудничество с Турцией после угроз Эрдогана в адрес Израиля

Сайт Presse Augsburg приводит заявление председателя комитета по обороне германского парламента Маркуса Фабера, который предупреждает, что возможные поставки Турцией вооружений террористам не должно остаться без ответа.

"Германия должна будет пересмотреть вопрос о военном экспорте в Турцию, чтобы не допустить попадания нашего оружия в руки террористических группировок", – заявил он, отметив, что придется ограничить и сотрудничество Турции с другими странами NATO.

Политик усомнился в возможности сотрудничества двух стран в оборонной и разведывательных сферах.

Напомним: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности ввода турецких войск в Израиль, как они были введены в Карабах и Ливию. Это заявление вызвало возмущение как у руководства еврейского государства, так и на международной арене.