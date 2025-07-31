x
31 июля 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 15:54
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп призвал ХАМАС сдаться и освободить заложников

ХАМАС
Дональд Трамп
Соцсети
время публикации: 31 июля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 15:06
Трамп призвал ХАМАС сдаться и освободить заложников
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social опубликовал следующее заявление: "Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе – это если ХАМАС сдастся и освободит заложников!!!" (последние слова были набраны большими буквами).

Отметим, что Трамп не впервые делает подобные заявления. ХАМАС, как правило, его призывы игнорирует.

В настоящее время в Израиле находится специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф. Запланирован визит Виткоффа в Газу, где он собирается посетить центры передачи гуманитарной помощи Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Ранее сообщалось, что Виткофф постарается усилить работу по решению гуманитарного кризиса в Газе на фоне пропагандистской кампании ХАМАСа о голоде и лишениях населения сектора.

Президент Израиля Ицхак Герцог в связи с прибытием Виткоффа отметил важность этого визита и то, что во время присутствия в стране посланника президента США Дональда Трампа "необходимо использовать все возможности для достижения соглашения об освобождении заложников".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

Состоялась встреча Виткоффа и Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025

Спецпосланник президента США прибыл в Израиль: он планирует посетить Газу