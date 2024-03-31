Конгрессмен-республиканец: "Газа должна быть как Хиросима и Нагасаки"

Конгрессмену-республиканцу от штата Мичиган Тиму Уолбергу на встрече с избирателями был задан вопрос о целесообразности строительства плавучего порта в Газе на деньги американских налогоплательщиков.

"США ни цента не должны тратить на гуманитарную помощь им. Это должно быть как Хиросима и Нагасаки. Покончить с этим поскорее", – заявил в ответ Уолберг.

Слова парламентария вызвали широкий резонанс. Правозащитники увидели в них призыв к геноциду жителей сектора. "Будничный призыв к уничтожению всех жителей Газы демонстрирует палестинцам, что их жизни ничего не стоят", – заявил глава Мичиганского отделения Совета американо-мусульманских отношений Дауд Уалид.

Канцелярия Уолберга выступила с разъяснением: "Речь идет о метафоре, призванной продемонстрировать поддержку скорейшего уничтожения ХАМАСа Израилем. Это позволит сохранить жизни палестинцев и приблизит заключение мира".

Отметим, что Уолберг также призвал сконцентрироваться на оказании военной помощи Украине. "Вместо того, чтобы использовать 80% для гуманитарной помощи, нужно 80-100% использовать на то, чтобы стереть Россию – если мы действительно хотим это сделать", – цитирует его Washington Post.