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Конгрессмен-республиканец: "Газа должна быть как Хиросима и Нагасаки"

время публикации: 31 марта 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 10:47
Конгрессмен-республиканец: "Газа должна быть как Хиросима и Нагасаки"
AP Photo/Joshua A. Bickel

Конгрессмену-республиканцу от штата Мичиган Тиму Уолбергу на встрече с избирателями был задан вопрос о целесообразности строительства плавучего порта в Газе на деньги американских налогоплательщиков.

"США ни цента не должны тратить на гуманитарную помощь им. Это должно быть как Хиросима и Нагасаки. Покончить с этим поскорее", – заявил в ответ Уолберг.

Слова парламентария вызвали широкий резонанс. Правозащитники увидели в них призыв к геноциду жителей сектора. "Будничный призыв к уничтожению всех жителей Газы демонстрирует палестинцам, что их жизни ничего не стоят", – заявил глава Мичиганского отделения Совета американо-мусульманских отношений Дауд Уалид.

Канцелярия Уолберга выступила с разъяснением: "Речь идет о метафоре, призванной продемонстрировать поддержку скорейшего уничтожения ХАМАСа Израилем. Это позволит сохранить жизни палестинцев и приблизит заключение мира".

Отметим, что Уолберг также призвал сконцентрироваться на оказании военной помощи Украине. "Вместо того, чтобы использовать 80% для гуманитарной помощи, нужно 80-100% использовать на то, чтобы стереть Россию – если мы действительно хотим это сделать", – цитирует его Washington Post.

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